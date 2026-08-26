Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о гибели двоих человек в результате возгорания частного жилого дома, возникшего после падения беспилотного летательного аппарата в Липецком округе. Среди погибших — мужчина и 14-летний ребенок.

«В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека — мужчина и 14-летний ребенок», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс».

Артамонов уточнил, что также пострадали две женщины, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что в ответ на удары по мирному населению российские военные системно наносят поражение по центрам принятия решений, командным пунктам, а также по предприятиям, которые киевский режим использует совместно со специалистами из стран НАТО, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведывательных данных и целеуказание. Отмечается, что при этом применяются ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.

Ранее сообщалось о том, что из-за удара дронов ВСУ на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries.