«Мест не хватило»: в 82-летний турист погиб в драке за шезлонг на пляже

Инцидент произошел 20 сентября на пляже Вулиагмени в Афинах. Мужчина прибыл туда около десяти утра вместе с женой, рассчитывая занять место для отдыха. Свободных шезлонгов не оказалось, что спровоцировало словесную перепалку с другим купальщиком — 76-летним незнакомцем.

Конфликт перерос в драку, в которой подключились и другие находившиеся рядом люди. В ходе потасовки у пожилого туриста остановилось сердце. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу Асклепион в Вуле, однако медикам не удалось его спасти. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Полиция задержала оппонента погибшего и его 21-летнюю спутницу. Также для дачи показаний доставлен управляющий пляжной зоной. По заявлению властей, все лица, причастные к инциденту, будут доставлены к мировому судье.

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