«База для беженцев и 600 человек. Барнем голосует за выход из Великобритании

Деревня Барнем, расположенная в графстве Саффолк на юге Англии, намерена провести референдум о выходе из состава Великобритании. Об этом пишет The Independent .

Причиной инициативы стали планы властей разместить беженцев на бывшей военной базе MoD Barnham. Председатель приходского совета Джон Бауэр отметил, что никто из жителей, с которыми он общался, не поддерживает идею по размещению мигрантов.

Численность населения Барнема составляет около 600 человек. Деревня может пойти по стопам Пиддингтона в Оксфордшире, где на прошлой неделе состоялся неофициальный референдум о независимости от Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что жители деревни Пиддингтон проголосовали за выход из Британии.