«База для беженцев и 600 человек. Барнем голосует за выход из Великобритании
The Independent: деревня Барнем в Саффолке хочет отделиться от Великобритании
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Деревня Барнем, расположенная в графстве Саффолк на юге Англии, намерена провести референдум о выходе из состава Великобритании. Об этом пишет The Independent.
Причиной инициативы стали планы властей разместить беженцев на бывшей военной базе MoD Barnham. Председатель приходского совета Джон Бауэр отметил, что никто из жителей, с которыми он общался, не поддерживает идею по размещению мигрантов.
Численность населения Барнема составляет около 600 человек. Деревня может пойти по стопам Пиддингтона в Оксфордшире, где на прошлой неделе состоялся неофициальный референдум о независимости от Великобритании.
Ранее сообщалось о том, что жители деревни Пиддингтон проголосовали за выход из Британии.