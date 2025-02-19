Бетербиев не пожал руку Биволу перед матчем-реваншем

Бетербиев сказал, что не хочет жать руку человеку, который собирается его побить, зато готов обменяться рукопожатиями после боя. Бивол спокойно отреагировал на поведение соперника, отметив, что таков уж его характер.

22 февраля в Эр-Рияде Бетербиев и Бивол сойдутся в реванше. Первый поединок боксеров прошел 13 октября 2024 года. Это был объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBO, WBA-Super и IBO в полутяжелом весе (до 79 кг). Поединок продлился все отведенные 12 раундов, победителем решением судей был признан Бетербиев. При этом многие эксперты сомневались в справедливости такого решения. За второй бой гонорары боксеров увеличились в два раза — до $20 млн.

Артур Бетербиев одержал 21 победу на профессиональном ринге и не знает поражений. До октябрьского поединка Дмитрий Бивол тоже был непобедим — 23 победы.

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