В Америке не поставили Овечкина на первое место в списке лучших игроков XXI века

Популярный североамериканский хоккейный портал Daily Faceoff опубликовал свою версию лучших 25 игроков XXI века. Самое высокое место среди россиян занял Александр Овечкин, ему отвели вторую позицию.

Рейтинг составлен на основе опроса болельщиков и экспертов. Первую строчку в нем занял капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Легенда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил вторую строчку в рейтинге. Замкнул тройку лучших звездный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В списке оказались еще четверо россиян. Из них карьеру в НХЛ завершил только Павел Дацюк (20-е место). Шестое место в рейтинге занял нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, седьмое — лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский помещен на 22-е место.

В ходе опроса из россиян также упоминался нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, но он не набрал необходимое число баллов для попадания в число 25 лучших.

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