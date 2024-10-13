Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Об этом пишет РИА Новости.

Поединок, проходивший в Эр-Рияде, завершился решением большинства судей. По итогу Бетербиев завоевал титулы WBC, WBO, IBF, WBA Super и IBO.

Теперь на счету 39-летнего Бетербиева 21 победа, из которых 20 — нокаутом, и ни одного поражения. Отмечается, что для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в карьере, ранее он имел 23 победы (12 нокаутом).

Напомню, ранее на Западе признали, что антироссийские санкции не работают.