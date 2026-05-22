Народный артист России Николай Цискаридзе, чье имя стало синонимом мирового балета, решил приоткрыть завесу над скрытой от глаз зрителя жизнью артистов. Оказывается, за кулисами царят свои, порой очень строгие законы. И речь идет не о дисциплине, а о суевериях.

В недавнем интервью «Общественной Службе Новостей» маэстро признался: артисты балета очень суеверны. Каждый из них свято верит, что соблюдение негласных правил напрямую влияет на успех выступления и, что гораздо важнее, на здоровье.

«Мы очень боимся встретить человека с пустым ведром. Если встретил такого, значит, можно считать, что ты провалишь выступление, упадешь или расшибешь себе колен», — рассказал танцор.

По его словам, почти все приметы в театре связаны с рисками для здоровья. Именно поэтому профессионалы знают, с какой ноги нужно выходить, а каких людей лучше обойти стороной. Сам Николай Максимович признается, что старательно обходит места, где, по слухам, пробежала черная кошка.

Но жизнь Цискаридзе состоит не только из суеверий. Накануне он адресовал пару приятных слов коллеге — художественному руководителю МХТ имени Чехова Константину Хабенскому.