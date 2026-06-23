Шесть часов на майонез: что нельзя хранить в жару и как настроить температуру холодильника

Аномальная жара в Кузбассе диктует новые правила хранения продуктов. Региональное управление Роспотребнадзора, как передает VSE42.Ru , предупредило: привычные сроки годности в такую погоду сокращаются в разы, а некоторые блюда превращаются в настоящую бомбу замедленного действия уже через несколько часов. Мясо, рыба, салаты и даже зелень требуют особого внимания — нарушение температурного режима может обернуться тяжелым отравлением.

В летний зной холодильник становится главным союзником в борьбе за здоровье. Однако, как пояснили в ведомстве, даже он не всесилен. Главное правило номер один: скоропортящиеся продукты должны храниться строго при температуре от +2 до +6 градусов. Мясные и рыбные полуфабрикаты, молочка, готовые салаты и торты с кремом — все это требует жесткого контроля.

При этом набивать холодильник до отказа категорически не рекомендуется. Плотная загрузка перекрывает циркуляцию холодного воздуха, и внутри устройства создаются зоны с повышенной температурой, где бактерии размножаются с удвоенной скоростью.

Особое внимание — шашлыкам, которые многие готовят на дачах и выездах. Свинина, баранина или говядина в маринаде могут пролежать в холодильнике до 36 часов. Шашлык из птицы — не более двух суток. А вот изделия из рубленого мяса, такие как котлеты или бифштексы, нужно употребить в течение 24 часов. Этот же срок отведен для паштетов и готовых субпродуктов. Копченая птица сохраняет свежесть дольше — до 72 часов.

Роспотребнадзор выделил четкие временные нормы для самых популярных летних блюд и продуктов:

салаты из сырых овощей и фруктов без заправки, а также мытые и нарезанные зелень и овощи — не более 18 часов;

салаты с майонезом, сметаной или другими соусами — не более 12 часов;

салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц — не более 6 часов, после этого блюдо становится эпидемиологической угрозой;

готовые гарниры — вареный картофель, тушеные овощи, каши — сохраняют безопасность в течение 16 часов после приготовления.

Отдельный блок рекомендаций касается овощей и зелени. Попытки «реанимировать» увядший салат или хранить продукты неделями — опасное заблуждение. При первых признаках порчи, будь то потемневшие листья или мягкие участки, их нужно немедленно выбрасывать.

И последний важный нюанс — правильное соседство. Сырые продукты и полуфабрикаты не должны находиться рядом с готовыми блюдами. Испорченные или подозрительные продукты — тем более. Фрукты и ягоды стоит держать отдельно от овощей: первые выделяют этилен, который ускоряет порчу вторых. Соблюдение этих несложных правил поможет избежать серьезных последствий в разгар летнего зноя.