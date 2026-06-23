«Инопланетный корабль» оказался древнее Солнца: комета 3I/ATLAS родилась 12 миллиардов лет назад

Исследователи проанализировали химический «почерк» кометы и пришли к выводу: она не просто пришелец из дальнего космоса, а сохранившийся фрагмент планетной системы, которая возникла на заре времен. Ее изотопы кардинально отличаются от земных и солнечных, что указывает на рождение в совершенно иной среде — возможно, вне какой-либо планетной системы, в первозданном межзвездном облаке. Это делает 3I/ATLAS не просто кометой, а капсулой времени, застывшей в холоде космоса на миллиарды лет.

Еще в марте, российский астроном Валерий Шематович из Института астрономии РАН уже подтверждал, что объект древнее Земли, но теперь ученые получили точную датировку. В апреле американские коллеги из Университета штата Мичиган допускали, что комета могла вообще не иметь родительской системы, а родиться в пустоте между звезд. Теперь же данные склоняют чашу весов к версии о древнем фрагменте, который чудом сохранился в первозданном виде.

Ранее стало известно, почему ИИ-проект не имеет фиксированной сметы.