Поклонники Шатунова завалили его могилу цветами в годовщину смерти певца

Поклонники легендарного певца и экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова собрались на его могиле, чтобы почтить его память, сообщает Life.ru. В годовщину его смерти фанаты принесли охапки белых роз, которые отсылают к главному хиту певца «Белые розы», и выпустили в небо голубей.

По информации издания, на кладбище царила атмосфера тепла и единения: поклонники общались, делились воспоминаниями о том, как песни Шатунова сопровождали их по жизни, и обсуждали его любимые композиции.

Напомним, Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт. Несмотря на прошедшие годы, память о нем жива в сердцах миллионов людей. Его голос и песни остаются символом целой эпохи для многих поколений.

Вдова артиста Светлана Шатунова в одном из интервью признавалась, что до сих пор заходит в студию мужа. Она рассказала, что там и по сей день ощущается запах жизни, вдохновения и тепла, будто Шатунов просто вышел на минуту и скоро вернется.

Ранее жена экс-участника «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса и его дочь почтили память певца.