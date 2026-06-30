Без стартов три года — без Игр: в Госдуме рассказали о суровой реальности для фигуристов

Ситуация с допуском российских спортсменов на международную арену продолжает оставаться одной из самых острых тем в отечественном спорте, и очередной виток обсуждения задала в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Она призвала фигуристов без лишних эмоций принять нейтральный статус и использовать каждое крупное соревнование как возможность для завоевания олимпийских квот, поскольку без систематического участия в чемпионатах мира и других турнирах на протяжении трех лет рассчитывать на представительство на Играх не приходится. По мнению Журовой, сейчас на стартах в каждой дисциплине будет заявлен только один спортсмен от страны, и это суровая реальность, которую надо принять как временную меру, а не как приговор.

По ее словам, чем чаще наши атлеты будут мелькать на международных льдах, тем выше вероятность, что со временем им вернут право выступать под флагом и с гимном — по ее прогнозу, такое решение не за горами. Журова выразила надежду, что нейтральный билет в скором времени получат и конькобежцы с шорт-трекистами, ведь у России огромная сборная, и каждый сезон без стартов — это потерянные позиции в мировом рейтинге и упущенные квотные места. Она подчеркивает: даже в усеченном составе нужно обязательно выходить на лед, чтобы не только сохранить присутствие, но и застолбить место в олимпийской квалификации, которая напрямую зависит от результатов на этапах Кубка и мировых первенствах.

Если же наши фигуристы будут продолжать игнорировать турниры из-за принципиальной позиции, то к следующим Играм мы рискуем остаться с минимальным количеством лицензий или вовсе без них, и тогда вернуть утраченные позиции будет гораздо сложнее. Поэтому призыв Журовой звучит прагматично: спортсменам сейчас важнее соревновательная практика и наработанная статистика, чем ожидание политических перемен, ведь время работает против них, а квоты не ждут. В то же время она не исключает, что ближайшие крупные старты могут стать поворотным моментом, и флаг вернут на пьедестал гораздо быстрее, чем многие предполагают.

Главный месседж парламентария сводится к простой, но непростой дилемме: либо мы ждем у моря погоды и теряем олимпийское будущее, либо скрепя сердце соглашаемся на нейтральный статус и используем все доступные площадки для боевого крещения, чтобы потом, когда ограничения снимут, подходить к Играм уже с запасом квот и боевым настроением. Как бы ни относиться к такой позиции, она отражает трезвый взгляд на текущие реалии, где каждое выступление — это вклад в завтрашний день российского фигурного катания, и отказываться от него сейчас, по мнению Журовой, было бы стратегической ошибкой.

Ранее Тарасова с возмущением отреагировала на ограничения при допуске российских фигуристов.