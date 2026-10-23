Биатлонисты из Городского округа Пушкинский получили новое оборудование для будущих побед

В 2026 году укрепить материально-техническую базу учреждения удалось при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В арсенале школы появились снегоходы «Тайга» и «Буран», лыже-роллеры, система электронного хронометража, пять велосипедов и восемь пар лыж. Спортсменам также предоставили другой необходимый инвентарь.



23 октября школу посетил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он осмотрел территорию и оборудование, оценил готовность объекта к зиме и пообщался с воспитанниками. Ребята выступили в роли экскурсоводов: показали гостю тир и биатлонную трассу.



Сегодня учреждение считается одним из образцовых спортивных объектов округа. Здесь занимаются более 200 биатлонистов, распределенных по 22 группам. Подготовку ведут 13 опытных тренеров, а воспитанники школы входят в сборную Московской области и выступают на крупных всероссийских и межрегиональных турнирах.



Успехи спортсменов подтверждают результаты последних двух лет. Команда завоевала первое общекомандное место в общем зачете «Кубка Московской области» по биатлону, а также победила в командном зачете открытого первенства Раменского района Московской области «Чулковская винтовка» по биатлону из пневматической винтовки.



Высокие результаты показывают не только спортсмены, но и само учреждение: по итогам 2025 года школа заняла первое место по эффективности деятельности. Обновление оборудования должно помочь тренерам расширить возможности подготовки, а воспитанникам — увереннее идти к новым спортивным достижениям.