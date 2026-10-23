Более 5,6 тыс. неиспользуемых участков и зданий выявили в ходе инвентаризации в Подмосковье

Более 5,6 тыс. неиспользуемых земельных участков и зданий выявили в ходе инвентаризации в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Комплексная инвентаризация муниципального имущества стартовала в регионе в 2026 году. В ее рамках проверили более 28 тыс. объектов, включая 14,9 тыс. участков земли и 13,4 тыс. капитальных строений.

«Итоги инвентаризации показали, что 5686 объектов простаивает без дела: в это число входят 4168 пустующих территорий и 1518 неиспользуемых зданий и помещений», — отметили в министерстве.

Больше всего объектов проверили в Щелкове, Дмитрове, Подольске, Одинцове и Истре — 1835, 1370, 1267, 1235 и 1075 объектов соответственно.

Новых владельцев нашли уже 205 ранее неиспользуемых объектов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.