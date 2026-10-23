Более 5,6 тыс. неиспользуемых участков и зданий выявили в ходе инвентаризации в Подмосковье
В Подмосковье выявили свыше 5,6 тыс. неиспользуемых участков и зданий
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
Более 5,6 тыс. неиспользуемых земельных участков и зданий выявили в ходе инвентаризации в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Комплексная инвентаризация муниципального имущества стартовала в регионе в 2026 году. В ее рамках проверили более 28 тыс. объектов, включая 14,9 тыс. участков земли и 13,4 тыс. капитальных строений.
«Итоги инвентаризации показали, что 5686 объектов простаивает без дела: в это число входят 4168 пустующих территорий и 1518 неиспользуемых зданий и помещений», — отметили в министерстве.
Больше всего объектов проверили в Щелкове, Дмитрове, Подольске, Одинцове и Истре — 1835, 1370, 1267, 1235 и 1075 объектов соответственно.
Новых владельцев нашли уже 205 ранее неиспользуемых объектов.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.