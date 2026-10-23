В Госдуме усомнились, что Зеленский пойдет на мир: он передумал за день

Депутат Журавлев заявил, что Зеленский не выполнит условий мира

Политика

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский не выполнит ни одного условия для мира, даже из тех, что предлагал сам. Об этом сообщает Lenta.ru.

Парламентарий считает справедливыми требования, которые ранее озвучила экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По его мнению, с Верховной радой договориться было бы гораздо проще, чем с нынешним украинским лидером. Журавлев напомнил: еще вчера Зеленский был готов отдать 25% территории, а сегодня уже передумал. Такая непоследовательность, по словам депутата, делает любые договоренности с ним бессмысленными.

Журавлев также отметил: российская дипломатия сейчас эффективнее всего работает на линии фронта. Чем дальше продвигается армия, тем настойчивее Запад призывает к миру. А подписать капитуляцию, добавил он, вполне может и не Зеленский. Так что в Госдуме не питают иллюзий насчет украинского лидера.

Ранее стало известно, что Зеленский расплакался в интервью на фоне давления Трампа.

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