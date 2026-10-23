Французский политик высмеял обвинения фон дер Ляйен в адрес России

Филиппо назвал речь фон дер Ляйен о России бредовой

Политика

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обвинения России и Белоруссии в миграционном кризисе. Об этом он написал в соцсети.

По словам политика, глава ЕК выступила в Европарламенте с «бредовой» речью. Фон дер Ляйен заявила, что миграционный хаос в Европе якобы организуют Россия и Белоруссия, чтобы перегрузить власти и посеять страх.

Филиппо с этим категорически не согласен. Он подчеркнул: именно ЕС собственноручно организует массовую миграцию. Для этого используются Шенгенская зона, Пакт о миграции и предоставлении убежища, иммиграционные директивы и разрушение национальных границ.

Ранее стало известно, что Зеленский расплакался в интервью на фоне давления Трампа.

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