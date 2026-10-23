«Это правда»: подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что актриса находится в тяжелом состоянии

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина уже больше недели остается в реанимации. 88-летняя актриса находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом MK.RU сообщила адвокат и подруга артистки Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, состояние Лидии Николаевны оценивается как крайне тяжелое.

В начале октября у Федосеевой-Шукшиной появились слабость, одышка и отеки. Медики настаивали на госпитализации, однако стабилизировать состояние актрисы до сих пор не удается.

По информации источников, у нее начались проблемы с легкими, и врачи не исключают риск развития пневмонии

«Это правда. К большому сожалению, состояние Лидии Николаевны в данный момент крайне тяжелое. Все, о чем просит семья, — не беспокоить сейчас», — сказала она.

Ранее о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала ее дочь Ольга.