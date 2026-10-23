Воспитанницы Можайской колонии посетили штаб-квартиру физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Воспитанницы и сотрудники Можайской воспитательной колонии посетили штаб-квартиру Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Поездка была приурочена к 97-летию со дня рождения легенды футбола Льва Яшина. В ней приняли участие осужденные с высокими достижениями в спорте, учебе и общественной жизни.

Встреча началась с посещения исторической динамовской экспозиции и коллективного просмотра видеоматериалов об истории общества. Гости посетили Музей общества «Динамо». Особый интерес у девушек вызвала работа искусственного интеллекта. В завершение мероприятия участники почтили память Льва Яшина, возложив цветы к его памятнику в Петровском парке.

Колония в Можайске уже 17 лет является площадкой для проведения Всероссийской спартакиады среди несовершеннолетних осужденных, которую организует общество «Динамо».