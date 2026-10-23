В Новой Москве трагически погиб контрабасист Большого театра Евгений Стойко

Музыкант Большого театра Евгений Стойко погиб в автокатастрофе в Новой Москве, сообщил MK.RU. Трагедия произошла вечером 22 октября на 57-м километре Калужского шоссе.

44-летний контрабасист управлял автомобилем Hyundai Creta. Его машина столкнулась с грузовиком BAW. От полученных травм Стойко скончался на месте. Водителя грузовика, 44-летнего уроженца Таджикистана, госпитализировали. Обстоятельства аварии уточняются.

Евгений много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра. Он был лауреатом международных музыкальных конкурсов. Коллеги и зрители знали его как талантливого и преданного музыке человека. У погибшего остались двое сыновей. Они тоже занимаются музыкой и, вероятно, пошли по стопам отца.

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