Прокуратура Балашихи взяла на контроль расследование поджога АЗС, совершенного подростком

Городская прокуратура Балашихи взяла на контроль расследование уголовных дел о поджоге автозаправочных станций, которое совершил подросток по указанию мошенников. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленники вышли на 17-летнего студента в октябре. Договорившись о встрече, подросток отправил в чате геолокацию. Сразу после этого он получил видеосообщение от военнослужащего ВСУ. Затем ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции и прокуратуры. Молодого человека убедили в том, что он подозревается в незаконной передаче данных и стал фигурантом уголовного дела.

Чтобы избежать уголовной ответственности, подростку предложили несколько раз показать по видео свою комнату в общежитии — мошенников интересовало наличие ценностей. После этого злоумышленники потребовали поджечь АЗС.

Действуя по инструкции мошенников, студент купил легковоспламеняющуюся жидкость и на такси доехал до АЗС в Балашихе. Там он облил заправочные пистолеты купленной жидкостью и поджег их. Юношу задержали.