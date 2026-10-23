В двух округах Подмосковья привлекли к ответственности организаторов незаконных свалок
Незаконные свалки обнаружили в Щелковском и Богородском округах
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
В двух округах Подмосковья привлекли к ответственности организаторов незаконных свалок. Нарушения выявили в Щелковском и Богородском округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В Щелкове нарушение зафиксировали на территории Солнечного. Там гражданин на экскаваторе разравнивал ранее завезенные отходы на открытом грунте.
В Богородском нарушитель выгрузил из самосвала строительные отходы на участке по Электростальскому шоссе.
Обоих нарушителей оштрафовали.
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