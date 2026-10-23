В двух округах Подмосковья привлекли к ответственности организаторов незаконных свалок

Незаконные свалки обнаружили в Щелковском и Богородском округах

Официально

Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]

В двух округах Подмосковья привлекли к ответственности организаторов незаконных свалок. Нарушения выявили в Щелковском и Богородском округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В Щелкове нарушение зафиксировали на территории Солнечного. Там гражданин на экскаваторе разравнивал ранее завезенные отходы на открытом грунте.

В Богородском нарушитель выгрузил из самосвала строительные отходы на участке по Электростальскому шоссе.

Обоих нарушителей оштрафовали.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность поддержания порядка в новых парках и лесопарках.

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Министерство экологии и природопользования Московской области
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