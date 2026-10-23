Похудевшая Эми Шумер восхитила фанатов новой фотографией с отдыха

45-летняя американская актриса и юмористка Эми Шумер поделилась с поклонниками фотографиями с семейного отдыха на островах Теркс и Кайкос, сообщает Super. За последнее время она сбросила 80 кг, и новые снимки стали поводом для активного обсуждения.

На отдыхе Шумер позировала в кремовом купальнике с розами, занималась погружением с аквалангом и проводила время на яхте. Компанию ей составил семилетний сын Джин. Пока мальчик развлекался в аквапарке, мама исследовала коралловые рифы.

Фото: [ соцсети ]

Накануне Эми назвала два решения в жизни лучшими: материнство и получение удостоверения подводного пловца. Она призвала подписчиков не отказываться от мечты научиться погружаться с аквалангом. По словам актрисы, этот опыт подарил ей новые эмоции и чувство свободы.

Публикация вызвала отклик у звездных друзей. Шайенн Джексон похвалил ноги Шумер, Лесли Манн назвала ее красоткой, а Линдси Лохан и Кристен Риттер оставили под фото сердечки.

Ранее модель Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини на пляже в Сингапуре.