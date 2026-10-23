Почти 15 тыс. «орлят-дошколят» в Подмосковье освоили основы туристической подготовки

Более 14 тыс. участников всероссийского проекта «Орлята-дошколята» познакомились с событийной активностью «Увлекательный поход» и освоили основы туристической подготовки. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Они узнали, что необходимо брать с собой в поход и почему при сборах важны точность и аккуратность. В группах работали лаборатории веса и упаковки, где ребята учились правильно собирать рюкзак. По итогам активности будет создана «Азбука туриста», в котором объединят полученные знания и открытия ребят.

В ведомстве подчеркнули, что такие занятия помогают дошкольникам развивать самостоятельность, учиться сотрудничать, ставить цели и достигать результатов вместе. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.