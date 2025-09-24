«Биатлонисты вообще отмороженные»: Дегтярев рассказал о ситуации с допуском россиян на Олимпиаду
Фото: [МОК]
Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев рассказал «Комсомольской правде» о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры.
Он сообщил, что к отбору допущены конькобежцы и шорт-трекисты. По поводу саночников и бобслеистов ведутся судебные тяжбы в Швейцарии. Дегтярев отметил, что ОКР тратит на хороших юристов деньги, ранее отсуженные у МОК.
«В ближайшие дни мы поймем, что с лыжами. МОК на нашей стороне, Международный олимпийский комитет давит очень сильно на Всемирную лыжную федерацию, чтобы россиян допустили. Давит и на биатлонистов. Но биатлонисты вообще отмороженные — просто встали в позу и нас никаким образом не допускают. А вот в лыжной федерации надежда есть», — рассказал министр.
Ранее именные олимпийские лицензии завоевали российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.