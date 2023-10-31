Библиотеки Подмосковья проведут две сотни мероприятий в рамках акции «Ночь искусств»

Подмосковные библиотеки проведут две сотни мероприятий в рамках акции «Ночь искусств», сообщили в Минкультуры и туризма региона. В этом году девиз мероприятия — «Россия объединяет».

К примеру, в библиотеках Домодедово можно будет поучаствовать в историко-патриотическом квесте, а в учреждениях Воскресенска — в интерактивной игре на тему Родины.

В Дубне проведут историческую викторину. В Краснознаменске — мастер-класс на тему русских народных промыслов.

Подробная информация о планируемых мероприятиях представлена на сайтах учреждений и на портале «Культура.РФ».