Библиотеки Подольска получили «Православную энциклопедию»

Министерство имущественных отношений Московской области сделало значительный подарок библиотекам, передав 501 экземпляр уникальной «Православной энциклопедии» в культурные учреждения 20 округов и районов региона. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Эта энциклопедия охватывает обширную историю православия и служит ценным источником знаний для молодежи, обеспечивая открытый доступ к информации о духовных и культурных основах русского народа. Библиотеки Подольска также получили некоторые новые тома «Православной энциклопедии». Данный проект нацелен на популяризацию православных традиций и поддержание исторической памяти среди жителей Подмосковья, что особенно актуально в наше время. Издание энциклопедии продолжается уже на протяжении 25 лет.

Первый том, выпущенный в 2000 году, содержал основную информацию о Русской Православной Церкви. В дальнейшем новые тома стали выходить в алфавитном порядке. Согласно сообщениям, в этом году планируется выход завершающих томов — 74-го и 75-го. Этот проект находит отклик в сердцах многих, ведь он позволяет глубже понять духовные корни и традиции России.

