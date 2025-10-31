В Подольском родильном доме открыли школу для отцов
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в местном родильном доме была открыта школа для отцов. Занятия для будущих пап проводит акушер-гинеколог учреждения Александр Маринич. Они будут проходить дважды в месяц.
В Подмосковье развитию детского здравоохранения уделяется особое внимание, подчеркнул до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В рамках занятия в школе для отцов слушателям рассказали о партнерских родах, подготовке к новой социальной роли и помощи мужчины в уходе за новорожденным.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об уникальности перинатальных центров Подмосковья.