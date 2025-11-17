Библиотеки против цифры: исследование выявило неожиданно высокий спрос в Нижнем Новгороде

Культурные привычки нижегородцев демонстрируют сохранение интереса к традиционным библиотекам, несмотря на растущую конкуренцию с цифровыми форматами. Согласно исследованию сервиса SuperJob, каждый седьмой житель региона (13%) посещает библиотеки ежемесячно или еженедельно, причем наиболее востребованы городские, районные и детские учреждения. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Статистика выявляет заметный разрыв в читательской активности между разными социальными группами. Молодежь до 35 лет проявляет наибольшую вовлеченность — 16% регулярно пользуются библиотечными услугами, что объясняется учебными потребностями студентов. Люди с высшим образованием посещают библиотеки втрое чаще, чем обладатели среднего специального образования, а среди респондентов с доходом до 80 тысяч рублей эта привычка более распространена, чем у высокооплачиваемых категорий.

Трансформация библиотек в многофункциональные культурные центры находит отклик у посетителей. Хотя читальные залы (41%) и абонементы (33%) сохраняют лидерство, новые форматы непрерывно набирают популярность: творческие мастерские привлекают 22% посетителей, концерты и мероприятия — 15%, а клубные встречи — 6% аудитории.

Таким образом, современные библиотеки Нижнего Новгорода успешно адаптируются к меняющимся запросам горожан, сочетая традиционные книжные функции с просветительской и досуговой деятельностью. Несмотря на то, что 60% экономически активного населения предпочитает электронные книги, учреждения сохраняют устойчивую нишу в культурном пространстве региона, особенно среди молодежи и образованных слоев общества.

