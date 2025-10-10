Жители Московской области посетили портал «Библиотеки Подмосковья» более 6,5 млн раз

С начала 2025 года портал «Библиотеки Подмосковья» посетили более 6,5 млн раз, было зафиксировано 967 тыс. читателей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данный сервис позволяет жителям региона оформить единый электронный читательский билет для всех областных библиотек, забронировать необходимое издание онлайн, привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку». Кроме того, они могут получать книги после подтверждения заявки. В числе самых популярных книг за этот период оказались А. Кудря: «Фердинанд Врангель. След на земле», Д. Емец: «Пришельцы из холодильника» и М. А. Шолохов: «Тихий Дон».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.