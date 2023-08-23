Бикович, Байрон и другие: зарубежные актеры, которые прославились карьерой в российском кино

Многие российские артисты мечтают о работе в Голливуде и об Оскаре на полке. Однако в противовес им есть и зарубежные актеры, которые, наоборот, устремились в Россию и построили здесь успешную карьеру.

Рассказываем об иностранных артистах, которые прославились благодаря российскому кино.

Милош Бикович

Сербский актер Милош Бикович развивался как актер в своем родном Белграде и даже снимался во многих сербских художественных фильмах. Но позже он познакомился с режиссером Никитой Михалковым и начал карьеру в российском кино. Сегодня Бикович известен как звезда фильмов «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж» и даже был награжден Медалью Пушкина за заслуги в области культуры и искусства.

Фото: [ Вадим Тараканов/ТАСС ]

Один Байрон

В 2003 году будущий актер Один Байрон приехал из США в Россию учиться по обмену. В Москве Байрон три месяца учился в Школе-студии МХАТ, а после ему предложили продолжить обучение и зачислили на второй курс. Еще не окончив вуз, актер удостоился премии «Золотой лист», а после играл в театре. Позже Байрон прославился благодаря съемкам в сериалах «Интерны» и «Содержанки» и фильмах «12 месяцев. Новая сказка» и «Максимальный удар».

Фото: [ EPA/ТАСС ]

Филипп Рейнхардт

В Россию швейцарского актера Филиппа Рейнхардта привело детское увлечение русской литературой. Окончив среднюю школу, Рейнхардт отправился в театральную студию Марии Майер-Бабкиной, где изучал актерское мастерство на основе русской классической школы. Позже актер начал карьеру в российском кино и прославился ролями в фильмах «Матч», «Сталинград», «Я — учитель» и «Жених».

Фото: [ Виктория Вотоновская/ТАСС ]

Северия Янушаускайте

Литовская актриса Северия Янушаускайте многие годы работала в своей стране, но никогда не отказывалась от возможности поработать на зарубежную публику. Она снималась в норвежских и британских проектах, а в 2014 году прославилась в России — здесь Янушаускайте сыграла в фильме «Звезда». После этого актриса все чаще появлялась в российских кинокартинах. На ее счету роли в фильмах «Норвег», «Рыба-мечта», «Серебряные коньки» и сериале «Кровавая барыня».

Фото: [ Вячеслав Прокофьев/ТАСС ]

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