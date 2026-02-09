Билеты на спектакль с участием Ефремова разобрали за четыре часа

Премьерные показы спектакля «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова в Москве вызвали ажиотаж. По данным телеграм-канала SHOT, билеты на первые два показа, запланированные на 25 и 26 марта, полностью распродали всего за четыре часа после старта продаж.

Вскоре после объявления о солд-ауте часть билетов появилась на вторичных онлайн-площадках по значительно завышенным ценам. Как выяснили журналисты, на сайтах перекупщиков билеты в первый ряд партера стоят 50 тыс. руб., хотя стоимость в кассах составляла 25 тыс. руб. Места в первом ряду бельэтажа стоимостью 8 тыс. руб. перепродавались за 12 тыс. руб.

Это первый спектакль с участием Ефремова после его возвращения на сцену. В сентябре 2024 года режиссер Никита Михалков представил артиста в качестве актера своего театра, заявив, что его талант еще сможет послужить зрителям.

Спектакль «Без свидетелей» станет для Ефремова первой большой работой после шестилетнего перерыва, в течение которого он отбывал наказание по уголовному делу о смертельном ДТП в Москве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов.