Глава Севастополя поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести профилактическую работу с организаторами массовых мероприятий после инцидента с несогласованным концертом, сообщил портал «Севастополь.ру».

Он заявил, что необходимо «вернуть их в реальность», так как некоторые анонсируют события через интернет и афиши, не подавая заявки в профильный департамент.

«Нельзя допускать, чтобы организаторы жили "в своей реальности" и игнорировали требования безопасности. Особенно когда речь идет о скоплении молодежи в условиях повышенной угрозы», — отметил Развожаев.

Напомним, в Севастополе продолжает действовать «желтый» (повышенный) уровень террористической опасности. Согласно установленным правилам, организация массовых мероприятий с численностью участников более 100 человек должна в обязательном порядке рассматриваться на заседании оперативного штаба общественной безопасности.

Ярким примером стал недавний запрет концерта популярного тиктокера Ивана Золо, который был запланирован на 7 февраля. Администрация города отменила мероприятие, объяснив это тем, что организаторы не согласовали его проведение с департаментом общественной безопасности.

