«Биполярка у него просто»: Загитова высказалась о новых программах фигуриста Кондратюка

Олимпийская чемпионка Алина Загитова во влоге Первого канала поделилась впечатлениями от новых программ Марка Кондратюка, которые он представил на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Она удивилась тому, насколько разные образы фигурист представил в короткой и произвольной программе.

«Как я говорю, биполярка у него просто. В короткой программе, значит, у нас заводная, яркая музыка, яркий образ, а сейчас — очень сильный и драматургически сложный номер», — сказала Загитова.

Кондратюк исполнил короткую программу под песню «Хава нагила» — фигурист признался, что уже несколько лет собирался испробовать этот бешеный темп. В произвольной программе Кондратюк катался под музыку из «Списка Шиндлера».

