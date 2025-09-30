«Биполярка у него просто»: Загитова высказалась о новых программах фигуриста Кондратюка
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Олимпийская чемпионка Алина Загитова во влоге Первого канала поделилась впечатлениями от новых программ Марка Кондратюка, которые он представил на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.
Она удивилась тому, насколько разные образы фигурист представил в короткой и произвольной программе.
«Как я говорю, биполярка у него просто. В короткой программе, значит, у нас заводная, яркая музыка, яркий образ, а сейчас — очень сильный и драматургически сложный номер», — сказала Загитова.
Кондратюк исполнил короткую программу под песню «Хава нагила» — фигурист признался, что уже несколько лет собирался испробовать этот бешеный темп. В произвольной программе Кондратюк катался под музыку из «Списка Шиндлера».
