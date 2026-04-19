Красная горка-2026: 5 вещей, которые убьют ваше счастье до следующей Пасхи

19 апреля 2026 года отмечено в календаре как необычная дата, объединившая два названия: Красная горка и Антипасха (ее также называют Фоминым воскресеньем). Речь идет о первом воскресном дне, следующем за Пасхой (в 2026 году Светлое Христово Воскресение выпало на 12 апреля). В этот день завершается Светлая седмица, но ликование по поводу воскрешения Спасителя не уходит на второй план, а заигрывает новыми оттенками.

Это удивительный симбиоз: с одной стороны — мощный христианский подтекст (воспоминание о том, как Христос явился апостолу Фоме), с другой — древнеславянские истоки (празднование прихода весны и пробуждения природы). Чтобы провести это воскресенье с пользой, обрести удачу и избежать неприятностей, МК подготовил подробную инструкцию.

Что нельзя делать 19 апреля (строгие запреты)

Нарушение этих правил, согласно народным поверьям, грозило недугами, финансовыми проблемами и одиночеством на ближайшие 12 месяцев.

Строжайше запрещено грустить и лить слезы. Как вы встретите Красную горку — так и сложится дальнейший год. Ругань, истерики, апатия, нецензурная брань и любые раздоры находятся под абсолютным запретом. Если вы поссоритесь сегодня, существует риск не помириться долгое время.

Нельзя трудиться на огороде и заниматься изнуряющим физическим трудом. Запрещено перекапывать землю, высаживать растения, пахать, делать ремонт или проводить масштабную уборку. Считается, что земля — «именинница», она отдыхает после зимы. Тот, кто ослушается этого правила, может навлечь на себя засушливое лето и неурожай. Кроме того, под запретом рубка деревьев и обломка веток — это чревато семейными неурядицами.

Нельзя выкидывать мусор и ходить в поношенной одежде. По поверьям, вместе с мусором из дома можно вымести семейное счастье и материальный достаток. Что касается нарядов: одеваться в порванное или старое — к нищете. Обязательно наденьте что-то обновленное или хотя бы опрятное и красивое.

Нельзя отказывать просящим. Если кто-то попросит подаяние или поддержку — откажете, и госпожа Удача повернется к вам спиной. Если бездомный зверек прибьется к вашему жилью — не гоните его (это сулит прибыль), лучше поделитесь с ним едой.

Важное уточнение по поводу визита на погост. В народных традициях на Красную горку было принято поминать ушедших родственников (делясь с ними пасхальной радостью). Однако церковь не рекомендует делать это. Для специального поминовения усопших отведен отдельный день — Радоница (в 2026 году это 21 апреля, вторник). Если вы все же решите отправиться на кладбище 19-го числа, делайте это без лишнего шума и распития спиртных напитков — достаточно тихо прочитать молитву.

Ранее иерей Михаил Сергеев сообщил, что играть свадьбы на Красную горку является традицией.