Россияне рванули к банкоматам: названы регионы-лидеры по возврату к наличным

В прошлом году граждане России значительно увеличили объемы расчетов банкнотами и монетами в Ставропольском крае и Севастополе. К такому выводу пришли специалисты РИА Новости , изучив статистику, опубликованную Центральным банком.

Помимо этих двух регионов, в пятерку субъектов с наиболее активным ростом использования наличных средств вошли Камчатский край, а также Воронежская и Псковская области.

Следом в рейтинге расположились Самарская, Ленинградская и Волгоградская области. В общей сложности по итогам года повышение спроса на кэш было зафиксировано в 69 российских регионах.

Ранее сообщалось о том, что доля наличных платежей снижается, несмотря на рост накоплений.