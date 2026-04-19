Россияне рванули к банкоматам: названы регионы-лидеры по возврату к наличным
В прошлом году граждане России значительно увеличили объемы расчетов банкнотами и монетами в Ставропольском крае и Севастополе. К такому выводу пришли специалисты РИА Новости, изучив статистику, опубликованную Центральным банком.
Помимо этих двух регионов, в пятерку субъектов с наиболее активным ростом использования наличных средств вошли Камчатский край, а также Воронежская и Псковская области.
Следом в рейтинге расположились Самарская, Ленинградская и Волгоградская области. В общей сложности по итогам года повышение спроса на кэш было зафиксировано в 69 российских регионах.
Ранее сообщалось о том, что доля наличных платежей снижается, несмотря на рост накоплений.