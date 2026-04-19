«Не пробуйте сырые грибы на вкус». Эксперты объяснили, почему это опасно для жизни

В комитете лесного хозяйства Московской области сообщили РИА Новости, что жители региона уже стали находить первые весенние грибы.

В пресс-службе Роспотребнадзора предупредили: не стоит собирать их вблизи автомобильных трасс, промзон, мусорных полигонов и на других загрязненных территориях.

«Не собирайте грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий – они накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества», — говорится в заявлении ведомства.

Также специалисты напомнили, что у съедобных грибов часто есть ядовитые двойники.

«Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности: не собирайте незнакомые грибы, не давайте их детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями. При первых признаках недомогания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью», — добавили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что хранить собранные грибы следует отдельно от других продуктов. Перед приготовлением их необходимо тщательно промыть и удалить все поврежденные участки.

«Не пробуйте сырые грибы на вкус. При появлении тошноты, рвоты, боли в животе, слабости, головокружения, нарушения сознания или других настораживающих симптомов немедленно вызовите скорую помощь. До приезда медиков сохраните остатки грибов и упаковку», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что грибы ксилярия многообразная появились в апреле в лесах Подмосковья.