«Кроссовки для андроидов». В Пекине забег человекоподобных роботов

В ближайшее воскресенье в Пекине пройдет второй полумарафон среди роботов-гуманоидов. На этот раз в забеге протяженностью 21,1 километра будут участвовать свыше 300 человекоподобных машин.

Старт соревнованиям дадут в 7:30 по местному времени (02:30 мск). Маршрут проляжет в юго-восточном и южном районах китайской столицы, примерно в 25 километрах от центра города. Участники начнут движение в районе парка Тунминху, а финишируют в парке Наньхайцзы.

По данным пекинской мэрии, на состязания зарегистрировались более 100 команд, а общее число роботов превышает 300. Заместитель руководителя столичного управления по экономике и информатизации Лю Вэйлян ранее подчеркнул, что нынешний полумарафон роботов совершил «всесторонний скачок по масштабу, количеству участников и техническим возможностям». В городской администрации также уточнили, что около 38% всех заявленных гуманоидов способны самостоятельно прокладывать маршрут и обходить препятствия без удаленного управления.

