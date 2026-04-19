Дрон ВСУ убил мужчину в брянском селе

Брянская область снова подверглась атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Целью ударов стало село Алешковичи, расположенное в Суземском районе. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате инцидента погиб один из местных жителей.

Руководитель области не стал раскрывать дополнительные обстоятельства произошедшего, однако принес глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Также глава региона пообещал, что семье жертвы будет оказана всесторонняя помощь, включая материальную поддержку.

Это уже вторая трагическая потеря в регионе за один вечер. Ранее сегодня дрон Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый автобус в селе Черноокое Климовского района. В результате той атаки одна женщина скончалась на месте, еще одна пассажирка получила ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что украинские БПЛА в ночь на 11 апреля атаковали Геленджик, Адыгею и Ставрополье.