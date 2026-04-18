Радоница: когда и как правильно поминать усопших

Обычай посещать кладбища именно в день Пасхи сформировался в России относительно недавно — в советскую эпоху. Русская Православная Церковь эту традицию не одобряет. Об этом в беседе с журналистами сообщил богослов Сергей Храмешин.

Он подчеркнул, что для молитвенного поминовения усопших в церковном календаре отведен особый день — Радоница. Этот праздник выпадает на вторник второй седмицы после Пасхи. В 2026 году верующие отметят его 21 апреля.

Как пояснил эксперт, согласно православному учению, умерший человек уже не в силах изменить свою загробную участь — это обязанность живых. Именно поэтому столь важны молитвы, добрые дела и поминовение ушедших. Даже простая свеча, поставленная в храме за упокой, воспринимается как жест памяти и духовной поддержки.

К Радонице православные готовятся заблаговременно: накануне в церквах служат заупокойные вечерние богослужения, а в сам день — Божественную литургию и панихиды. Прихожане подают записки с именами усопших, чтобы священники помянули их во время служб.

Посещение погоста в этот день разрешается, но главное — не внешнее действие, а искренняя молитва. Принято навести порядок на могиле, зажечь свечу и прочитать заупокойные молитвословия. При этом шумные поминальные трапезы и излишне эмоциональное, вызывающее поведение на кладбище церковь не одобряет.

Несмотря на поминальный характер, Радоница не считается днем печали. Напротив, ее глубокий смысл — разделить с ушедшими пасхальную радость и напомнить живым о вере во всеобщее воскресение и жизнь вечную.

