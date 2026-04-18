Шоколад без шоколада: из чего на самом деле теперь делают любимые батончики

Мировой рынок сладостей переживает фундаментальную трансформацию. После того как в декабре 2024 года стоимость какао-бобов взлетела до невероятных 12 тысяч долларов за тонну, крупнейшие производители начали массово внедрять альтернативные ингредиенты, чтобы спасти бизнес от банкротства, пишет РБК.

Подсолнечник и овес вместо бобов

Швейцарский гигант Nestle стал одним из пионеров «шоколадного импортозамещения». Компания представила линейку продуктов, созданных на основе обжаренных семян подсолнечника и овса. Технология позволяет добиться текстуры и вкуса, близких к традиционному десерту, однако в Великобритании компания уже лишилась права называть эти изделия «шоколадом» из-за отсутствия в составе какао-продуктов.

Лабораторный шоколад и клеточные технологии

Израильский стартап Celleste Bio пошел еще дальше, представив батончики, содержащие какао-клетки, выращенные в биореакторах. Это позволяет получать необходимый вкус и аромат без зависимости от урожая в Кот-д’Ивуаре или Гане, где плантации страдают от засухи и болезней.

Удар по гигантам и падение спроса

Кризис на рынке какао уже привел к серьезным последствиям:

Barry Callebaut: Продажи крупнейшего мирового поставщика промышленного шоколада рухнули на 14,3% за последние полгода (с августа 2025 по март 2026).

Снижение потребления: Высокие цены отпугнули покупателей — спрос на классический шоколад в Европе упал на 7,8%, а в Северной Америке — на 3,8%.

Рецептурные маневры: Производители снижают процент содержания какао в плитках, заменяя его растительными жирами и ароматизаторами, чтобы удержать ценники на полках магазинов.

Что это значит для потребителя

Несмотря на то, что в феврале 2026 года цены на какао скорректировались до 2,9 тысячи долларов за тонну, кондитеры не спешат возвращаться к старым рецептам. Разработка заменителей стала долгосрочной стратегией безопасности. В ближайшее время на полках российских магазинов может появиться все больше «шоколадных продуктов» и кондитерских плиток, в которых какао-бобы будут играть лишь второстепенную роль.