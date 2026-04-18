Жилет с «Титаника» ушел с молотка за 54 млн рублей

На аукционе реализовали спасательный жилет, принадлежавший пассажирке круизного лайнера «Титаник». Стоимость лота составила 715 тысяч долларов США, что эквивалентно более 54 миллионам рублей. Такую информацию ТАСС предоставили представители аукционного дома Henry Aldridge & Son.

Отмечается, что данное изделие входит в число немногих уцелевших спасательных жилетов с судна, потерпевшего катастрофу в водах Атлантического океана. Первые торги этим предметом состоялись в населенном пункте Дивайзис, расположенном в английском графстве Уилтшир.

Как уточняет агентство, владелицей жилета была Лора Мэйбл Франкателли — пассажирка первого класса. Она надела его в момент посадки в спасательную шлюпку после того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом. Позднее женщина расписалась на жилете вместе с другими выжившими пассажирами, которые находились с ней в одной шлюпке. На протяжении десятилетий предмет хранился в семье Франкателли, а затем был приобретен частным коллекционером.

Вместе со спасательным жилетом с молотка также ушли газетная фотография, где Франкателли запечатлена в окружении других людей из спасательной шлюпки, а также копия ее письма с описанием трагедии.

