МФЦ больше не поможет: почему сделку по дарению могут признать незаконной

С начала 2025 года в России кардинально изменился порядок передачи недвижимости в дар. Теперь простая письменная форма договора, которую раньше можно было составить самостоятельно и принести в МФЦ, утратила юридическую силу для сделок между гражданами, пишет РИА Новости.

Ключевое изменение — обязательный визит к нотариусу

Согласно Федеральному закону № 459-ФЗ, вступившему в силу 13 января 2025 года, все договоры дарения недвижимого имущества (квартир, домов, земельных участков) между физическими лицами теперь подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Это правило действует для всех категорий граждан, включая близких родственников и супругов.

Ранее обязательное участие нотариуса требовалось только в специфических случаях (например, при дарении долей или если собственником был несовершеннолетний). Теперь же «через нотариуса» проходят абсолютно все дарственные.

Зачем ввели новые правила

Руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев подчеркивает, что реформа направлена на борьбу с криминальными схемами. Дарственные в простой письменной форме долгие годы оставались излюбленным инструментом мошенников для незаконного отъема жилья, особенно у пожилых людей.

Что теперь проверяет нотариус:

Добровольность: Действительно ли человек хочет подарить квартиру или на него оказывают давление.

Дееспособность: Понимает ли даритель суть и последствия своих действий.

Юридическую чистоту: Соответствует ли текст договора закону и нет ли в нем скрытых условий (например, подмены договора пожизненной ренты).

Бонус: регистрация за 24 часа

Несмотря на дополнительные расходы на услуги нотариуса, у новой системы есть весомый технологический плюс. После удостоверения сделки нотариус самостоятельно направляет документы в Росреестр в электронном виде. Это позволяет зарегистрировать право собственности на одаряемого в рекордно короткие сроки — всего за один рабочий день. Посещать МФЦ участникам сделки больше не требуется.

Стоит отметить, что договоры дарения, заключенные до 13 января 2025 года, остаются действительными и могут быть зарегистрированы по старым правилам, если они были подписаны до вступления закона в силу.