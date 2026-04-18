«Незаметный убийца из крана». Соленая вода в прибрежных регионах повышает риск гипертонии на 26%

Принято считать, что повышенное артериальное давление напрямую зависит от рациона, нехватки движения и привычки курить. Тем не менее свежее исследование демонстрирует: не менее значимым фактором способно стать качество питьевой воды — в частности, концентрация в ней соли. Об этом информирует портал The Conversation.

Авторы работы изучили статистику 27 научных трудов с участием более 74 тысяч человек из разных государств и установили: регулярное употребление более соленой воды коррелирует с ростом давления и увеличением вероятности гипертонической болезни. Итоги метаанализа подтверждают устойчивую взаимосвязь между содержанием натрия в воде и состоянием сердечно-сосудистой системы.

В среднем у тех, кто пьет воду с повышенной соленостью, систолическое давление оказывалось выше на 3,22 мм рт. ст., а диастолическое — на 2,82 мм рт. ст. Более того, риск развития гипертонии у таких людей возрастал на 26%.

Особенно заметен данный эффект в прибрежных зонах, где из-за подъема уровня мирового океана соленая вода просачивается в источники пресной воды. По подсчетам специалистов, свыше 3 млрд человек живут неподалеку от побережий и потенциально подвержены этому влиянию, часто даже не ощущая вкуса соли в воде.

Исследователи подчеркивают: даже незначительное повышение давления у каждого отдельного человека способно обернуться серьезными последствиями для общественного здоровья. По степени риска воздействие соленой воды сопоставимо с такими привычными факторами, как низкая физическая активность.

При всем обилии накопленных данных, влияние солености воды на отдаленные риски — инфаркты и инсульты — пока изучено недостаточно. К тому же в действующих рекомендациях Всемирной организации здравоохранения отсутствуют четкие нормативы по содержанию натрия в питьевой воде.

Ученые полагают, что при оценке рисков гипертонии необходимо учитывать не только образ жизни, но и экологические факторы. В частности, жителям прибрежных районов советуют следить за качеством воды и общим уровнем потребления соли.

