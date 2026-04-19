Сэкономил на зубе — потерял его. Почему акция на лечение каналов бьет по карману?
Стоматолог Антонян: экономия на лечении каналов приводит к удалению зуба
Фото: [Новое стоматологическое отделение Одинцовской областной больницы на улице Сосновой/Медиасток.рф]
Пациенты все чаще выбирают лечение корневых каналов по акции, ориентируясь на низкую цену. Но именно экономия в эндодонтии часто оборачивается повторной терапией и куда большими тратами. Об этом «Газете.Ru» заявил стоматолог Генрик Антонян.
По его словам, риск не в самой скидке, а в упрощении ключевых этапов: диагностики, изоляции, обработки и пломбировки каналов.
«Канал — это сложная сеть ответвлений. При поверхностном подходе инфекция остается внутри. Зуб придется перелечивать, а это совсем другие деньги и сложность», — объяснил Антонян.
Современная эндодонтия требует точности и работы под увеличением, чтобы удалить инфицированные ткани и герметично заполнить систему. Чем аккуратнее лечение, тем дольше зуб останется функциональным.
Удешевление чаще всего означает сокращение времени приема и отказ от микроскопа.
«Эндодонтия не прощает неточностей — даже малое упущение ведет к воспалению», — отмечает врач.
Главная опасность дешевого лечения — отсроченный эффект. Инфекция развивается постепенно, что чревато болью, перелечиванием, хроническим очагом или удалением зуба.
«Пациент видит только стартовую цену. Но в эндодонтии качество первого этапа решает все. Ошибки всегда обходятся дорого», — подытожил Антонян. Самое дорогое в этой сфере — некачественное лечение, которое приходится переделывать.
