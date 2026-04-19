Сэкономил на зубе — потерял его. Почему акция на лечение каналов бьет по карману?

Пациенты все чаще выбирают лечение корневых каналов по акции, ориентируясь на низкую цену. Но именно экономия в эндодонтии часто оборачивается повторной терапией и куда большими тратами. Об этом «Газете.Ru» заявил стоматолог Генрик Антонян.

По его словам, риск не в самой скидке, а в упрощении ключевых этапов: диагностики, изоляции, обработки и пломбировки каналов.

«Канал — это сложная сеть ответвлений. При поверхностном подходе инфекция остается внутри. Зуб придется перелечивать, а это совсем другие деньги и сложность», — объяснил Антонян.

Современная эндодонтия требует точности и работы под увеличением, чтобы удалить инфицированные ткани и герметично заполнить систему. Чем аккуратнее лечение, тем дольше зуб останется функциональным.

Удешевление чаще всего означает сокращение времени приема и отказ от микроскопа.

«Эндодонтия не прощает неточностей — даже малое упущение ведет к воспалению», — отмечает врач.

Главная опасность дешевого лечения — отсроченный эффект. Инфекция развивается постепенно, что чревато болью, перелечиванием, хроническим очагом или удалением зуба.

«Пациент видит только стартовую цену. Но в эндодонтии качество первого этапа решает все. Ошибки всегда обходятся дорого», — подытожил Антонян. Самое дорогое в этой сфере — некачественное лечение, которое приходится переделывать.

