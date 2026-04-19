«Святыни в мусоре». Иконы, найденные у реки в Пензе, вызвали гнев в соцсетях

В Пензе местные жители обнаружили сверток с иконами прямо на берегу реки Суры. Снимки находки мгновенно разлетелись по соцсетям и спровоцировали бурную дискуссию. Многие комментаторы выразили возмущение тем, что с религиозными святынями могли обойтись столь неподобающе.

Ситуацию оперативно прокомментировали в Русской православной церкви. Диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков не исключил, что человек, оставивший иконы, действовал без злого умысла — вероятно, он просто не знал, как правильно поступить со святыми образами.

Священнослужитель пояснил: согласно церковному уставу, для старых или поврежденных икон существует особый порядок. Их разрешается сжечь, а затем закопать пепел в безлюдном укромном месте. Другой допустимый способ — аккуратно завернуть образ в ткань и предать земле. Самым правильным вариантом диакон назвал передачу иконы в храм, где ее утилизируют по всем установленным правилам.

Он добавил, что в старину существовала практика опускания икон в воду, но сегодня такой метод не одобряется — в том числе из-за вреда для экологии.

Евгений Белохвостиков также предостерег: не всякая старая вещь является бесполезной. Некоторые предметы могут обладать исторической ценностью. В качестве примера он привел случай, когда прихожанка принесла в церковь календарь советских времен, который в итоге оказался редчайшим экземпляром.

