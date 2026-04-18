Белый список не поможет: минцифры Ростова готовит жителей к цифровой блокаде

Жители Ростова-на-Дону столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильных сетей. В региональном Министерстве цифрового развития подтвердили, что ограничения носят управляемый характер и напрямую связаны с мерами по обеспечению безопасности в условиях повышенной угрозы атак беспилотников, пишет РБК.

География сбоев и характер ограничений

Жалобы на отсутствие связи начали поступать от жителей Левенцовского микрорайона и Западного жилого массива (ЗЖМ). Пользователи отмечают не только отсутствие мобильного интернета, но и полную невозможность совершить обычный телефонный звонок.

В региональном минцифры подчеркнули, что временные рамки ограничений зависят от оперативной обстановки. Более того, ведомство предупредило о возможности полного отключения услуг связи, включая ограничение работы ресурсов, входящих в так называемые «белые списки» (социально значимые сайты и государственные сервисы).

Причины: налет БПЛА и режим опасности

Решение о подавлении сигналов связи было принято на фоне массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 18 апреля над территорией Ростовской области было сбито более десяти БПЛА. Отражение атаки зафиксировано в двух городах и пяти районах региона. Утром в области продолжал действовать режим беспилотной опасности.

Аналогичные меры ранее практиковались и в других регионах РФ (например, в Саратовской и Ленинградской областях). Отключение интернета и мобильной связи зачастую необходимо для нарушения навигации дронов, которые могут использовать гражданские сети для корректировки курса.

Когда вернут связь

Власти заявляют, что отмена ограничений произойдет сразу после того, как исчезнет прямая угроза жизнедеятельности населения. Пока жителям затронутых районов рекомендуется использовать стационарный интернет (если он доступен) и сохранять спокойствие. Ростовская область остается в режиме повышенной готовности из-за рисков повторных атак на инфраструктурные объекты, включая портовые зоны и промышленные предприятия.