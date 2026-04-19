«Вы еще здоровы? Это ненадолго». В России появятся врачи «предрисков»: как они узнают о будущих болезнях?

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщила, что главной задачей новых специалистов — врачей по здоровому долголетию — станет профилактика заболеваний на ранних этапах. Медики будут информировать граждан о потенциальных рисках развития недугов и предпринимать меры, чтобы максимально отсрочить их прогрессирование.

Ранее появлялась информация, что данная должность может быть введена в российском здравоохранении уже в 2026 году.

«Они (врачи по здоровому долголетию — ред.) занимаются предрисками. По сути, они представляют собой элемент системы охраны здоровья. То есть, когда человек еще не болен, эти доктора выявляют вероятность возникновения у него заболеваний в будущем и стараются либо помочь пациенту, либо задержать развитие той болезни, которую они увидят», — пояснила Голикова.

Как уточнила вице-премьер, если недуг все же будет обнаружен, специалисты направят пациента на более углубленное дополнительное обследование.

Кроме того, Татьяна Голикова добавила, что на территории всей страны начнут открываться центры здорового долголетия. Она подчеркнула, что к концу 2026 года как минимум одно такое учреждение должно появиться в каждом регионе России.

Ранее сообщалось о том, что россиян с 18 лет будут обследовать на риски раннего старения.