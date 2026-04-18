«Череп из пыльного ящика». Находку 1982 года в Нью-Мексико впервые изучили и открыли новый вид динозавра

Студент Виргинского политехнического института Симба Шривастава восстановил сильно разрушенный череп динозавра и выделил новый вид возрастом более 200 млн лет. Итоги работы опубликованы в журнале «Papers in Palaeontology».

Окаменелость нашли еще в 1982 году в Нью-Мексико сотрудники Музея Карнеги, но долгое время она пролежала в архивах без изучения. Позже образец передали университету.

Несмотря на плохую сохранность, Шривастава с помощью компьютерной томографии разобрал череп по частям и создал его цифровую копию, а затем и 3D-модель.

Выяснилось, что останки принадлежат неизвестному хищному динозавру конца триаса — задолго до тираннозавра. В ту эпоху динозавры еще не правили сушей и соседствовали с предками крокодилов и млекопитающих.

Новый вид назвали «Ptychotherates bucculentus» — «складчатый охотник с полными щеками». У него крупные скулы и короткая морда, что нетипично для ранних динозавров.

Анализ отнес находку к гераразаврам — древней группе хищников, одним из первых динозавров. При этом данный вид может оказаться поздним представителем этой линии.

Открытие заставило пересмотреть итоги вымирания в конце триаса. Раньше думали, что оно убрало конкурентов динозавров. Теперь видно: исчезли и некоторые сами динозавры.

Вероятно, юго-запад современного США был последним убежищем таких животных.

«Этот небольшой фрагмент — единственное доказательство того, что такие динозавры существовали так долго и имели такую форму черепа», — отметил Шривастава.

Ученые подчеркивают: даже сильно разрушенные ископаемые способны перевернуть представления об эволюции древних экосистем.

