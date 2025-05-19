Бисиклета Соболева оставила «Зенит» в чемпионской гонке

В 29-м туре РПЛ «Зенит» обыграл на выезде «Ростов» (1:0) и продолжает вести борьбу за золото чемпионата России.

На 30-й минуте нападающий петербургского клуба Александр Соболев забил бисиклетой — ударом в падении через себя.

Во втором тайме Соболев вновь отправил мяч в сетку ворот, замкнув прострел Максима Глушенкова, но гол был отменен из-за нарушения правил полузащитником «Зенита».

Соболев не забивал в РПЛ до 5 апреля, когда помог «Зениту» добыть ничью в матче с «Локомотивом» (1:1). Теперь на счету форварда четыре гола в чемпионате.

За тур до конца турнира РПЛ «Зенит» на одно очко отстает от «Краснодара». В заключительном туре петербуржцы принимают команду «Ахмат», а южане — «Динамо».

Ранее стало известно, что в суперфинале Кубка России сыграют «Ростов» и ЦСКА.