Бисиклета Соболева оставила «Зенит» в чемпионской гонке
Гол Соболева ударом через себя принес победу «Зениту» в матче с «Ростовом»
Фото: [ФК «Зенит»]
В 29-м туре РПЛ «Зенит» обыграл на выезде «Ростов» (1:0) и продолжает вести борьбу за золото чемпионата России.
На 30-й минуте нападающий петербургского клуба Александр Соболев забил бисиклетой — ударом в падении через себя.
Во втором тайме Соболев вновь отправил мяч в сетку ворот, замкнув прострел Максима Глушенкова, но гол был отменен из-за нарушения правил полузащитником «Зенита».
Соболев не забивал в РПЛ до 5 апреля, когда помог «Зениту» добыть ничью в матче с «Локомотивом» (1:1). Теперь на счету форварда четыре гола в чемпионате.
За тур до конца турнира РПЛ «Зенит» на одно очко отстает от «Краснодара». В заключительном туре петербуржцы принимают команду «Ахмат», а южане — «Динамо».
Ранее стало известно, что в суперфинале Кубка России сыграют «Ростов» и ЦСКА.