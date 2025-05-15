«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России, обыграв «Спартак»
«Спартак» в Москве проиграл «Ростову» и не вышел в суперфинал Кубка России
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Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России и получил право участвовать в суперфинале турнира. Матч состоялся на стадионе «Спартака» в Москве. Гости смогли одержать победу над хозяевами поля со счетом 2:1.
Ранее, 14 мая, команда ЦСКА одержала победу над «Зенитом» и вышла в финал Кубка России по футболу. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА.
Что до прошедшей 15 мая игры на «Открытие-арене», то там на 31-й минуте матча полузащитник «Ростова» нанес удар по воротам соперника, но мяч угодил в перекладину. Отскочив от нее, мяч попал в голкипера «Спартака» Александра Максименко, а от него — в ворота.
В конце первого тайма «Спартак» сравнял счет, и это сделал Ливай Гарсия. Но уже через две минуты «Ростов» снова вышел вперед благодаря голу Николая Комличенко.
На 84-й минуте матча нападающий команды из столицы, Манфред Угальде, получил второе предупреждение и был вынужден покинуть поле. В конце второго тайма его товарищ по команде, Наиль Умяров, также был удален за грубую игру.
В скором времени в столице России пройдет решающая игра за Кубок страны. В ней сойдутся две команды: «Ростов» и ЦСКА. Матч состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Для «Ростова» это будет первый матч за кубок с 2014 года.
Ранее сообщалось, что португалец Криштиану Роналду пятый раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.