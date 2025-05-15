«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России, обыграв «Спартак»

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России и получил право участвовать в суперфинале турнира. Матч состоялся на стадионе «Спартака» в Москве. Гости смогли одержать победу над хозяевами поля со счетом 2:1.

Ранее, 14 мая, команда ЦСКА одержала победу над «Зенитом» и вышла в финал Кубка России по футболу. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА.

Что до прошедшей 15 мая игры на «Открытие-арене», то там на 31-й минуте матча полузащитник «Ростова» нанес удар по воротам соперника, но мяч угодил в перекладину. Отскочив от нее, мяч попал в голкипера «Спартака» Александра Максименко, а от него — в ворота.

В конце первого тайма «Спартак» сравнял счет, и это сделал Ливай Гарсия. Но уже через две минуты «Ростов» снова вышел вперед благодаря голу Николая Комличенко.

На 84-й минуте матча нападающий команды из столицы, Манфред Угальде, получил второе предупреждение и был вынужден покинуть поле. В конце второго тайма его товарищ по команде, Наиль Умяров, также был удален за грубую игру.

В скором времени в столице России пройдет решающая игра за Кубок страны. В ней сойдутся две команды: «Ростов» и ЦСКА. Матч состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Для «Ростова» это будет первый матч за кубок с 2014 года.

Ранее сообщалось, что португалец Криштиану Роналду пятый раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.