Битва умов в честь Победы: анонсирован всероссийский кибертурнир «Неизвестная война»

Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ) дала старт подготовке к масштабному историко-просветительскому событию. 18 апреля 2026 года в онлайн-формате пройдет открытый кибертурнир «Неизвестная война», приуроченный к 80-летию Победы во Второй Мировой войне. Победителей ждет очная церемония награждения, а участие в турнире абсолютно бесплатное.

Организаторы поставили перед собой амбициозную задачу: превратить соревнование в настоящий цифровой мост между поколениями. Согласно официальному сообщению АРСИБ, мероприятие направлено на укрепление в молодежной среде духа патриотизма как нравственного стержня гражданина России. Участникам предстоит не только щелкать задачи по информационной безопасности, но и погрузиться в героическую историю страны.

Соревнования задуманы как интеллектуальный квест по страницам прошлого. Молодые люди смогут расширить и углубить знания путем ознакомления с конкретными малоизвестными фактами и документами военных лет. По замыслу организаторов, турнир призван привить навыки самостоятельного поиска, критического осмысления найденного материала и, конечно, поиска правильных ответов на поставленные вопросы.

Организаторами кибертурнира выступают Ассоциация руководителей служб информационной безопасности и Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России». Мероприятие получило мощную поддержку на самом высоком уровне: в пул партнеров вошли Агентство Стратегических Инициатив, МИД России, Общественная палата РФ, движение «Русская Мечта», ФГБУ «НИИ «Интеграл» (Минцифры), НТЦ «Вулкан» и Координационный центр доменов .RU/.РФ.

Особый статус событию придает то, что оно станет подготовительным этапом к главным состязаниям года — «X Кубку CTF России». По сути, «Неизвестная война» даст молодым талантам возможность размяться перед серьезными баталиями в мире информационной безопасности.

К участию приглашаются две категории граждан: учащиеся 7–11 классов в возрасте от 14 до 17 лет, а также студенты от 14 до 23 лет из учреждений среднего профессионального и высшего образования. Организаторы обращаются к профильным ведомствам и образовательным учреждениям с просьбой оказать содействие в привлечении участников и информационную поддержку.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилась первая «Гонка Легкова», объеденившая 10 тысяч человек — зрителей и участников.